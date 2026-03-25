Catania, sorpresi con arsenale per scassinare: scattano due denunce

Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di pubblica sicurezza “Nesima” di Catania hanno denunciato due catanesi, già noti per i loro precedenti.

Durante l’attività di pattugliamento del territorio i poliziotti della squadra di polizia giudiziaria del Commissariato hanno ricevuto una segnalazione relativa a due persone, vestite di scuro, che si aggiravano con fare sospetto tra i condomini della zona di Nesima Superiore.

Transitando in via Mirone, l’attenzione degli agenti si è rivolta verso un condominio, al cui interno sono entrati per eseguire dei controlli.

Non appena oltrepassato il portone d’ingresso, i poliziotti hanno sentito alcuni rumori provenire dai piani superiori e sono, dunque, saliti fino all’ultimo piano, dove hanno trovato, distesi sul pavimento, nel tentativo di non farsi vedere, due uomini, vestiti in modo corrispondente alla segnalazione ricevuta, entrambi conosciuti per i loro precedenti per reati contro il patrimonio.

Considerate le circostanze ed i precedenti specifici, ritenendo probabile che la loro presenza all’interno del condomino fosse finalizzata alla commissione di reati, i poliziotti hanno perquisito i due fermati, trovando, all’interno di uno zainetto, tronchesi, giraviti, chiavi esagonali e torx, chiavistelli ed estrattori, un multipick, cioè un “grimaldello” elettrico, ed un grimaldello del tipo plug spinner, una bomboletta di lubrificante spray e guanti in lattice.

Alla luce di quanto rinvenuto nella loro disponibilità, considerato che il sopralluogo compiuto nell’immobile ha consentito di accertare che nessuno degli appartamenti del condominio era stato oggetto di furti né di tentativi di scassinarne le porte, i due sono stati denunciati per il reato di possesso ingiustificato di chiavi, grimaldelli e arnesi atti allo scasso.