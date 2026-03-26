Modica, tutto pronto per la XV edizione del "Certamen Mutycense" al Liceo Classico

È tutto pronto per la XV edizione del CERTAMEN MUTYCENSE, che si svolgerà venerdì 27 nei locali del Liceo Classico “Galilei - Campailla".

Alla gara, che quest’anno coincide con lo svolgimento della Notte Nazionale dei Licei Classici, hanno aderito 14 scuole, compresa la nostra, provenienti da Cagliari, Roma, Portici (Napoli), Altamura (Bari), Locri, Gela, Catania, Mascalucia, Siracusa, Vittoria, Ragusa, Scicli e Ispica per un totale di 100 studenti, che metteranno in campo le loro competenze per tradurre brani di Celso o Vegezio o Vitruvio per la sezione dei più piccoli (II e III anno) e brani di Cicerone o Seneca o Plinio il vecchio per la sezione dei più grandi (IV e V anno).

La gara è un’opportunità straordinaria che viene offerta agli studenti e ai docenti dei Licei Classici e Scientifici di tutta Italia non solo per cimentarsi nella traduzione di brani di autori antichi come Cicerone, Seneca e Plinio il Vecchio ma anche e soprattutto per conoscere il territorio ibleo. Il tema che la commissione ha selezionato quest’anno riguarda “Il lavoro e le professioni nel mondo antico”: un’affascinante occasione formativa per riflettere sui mestieri svolti nell’antichità nel tentativo di attualizzarne il dibattito.

Della giuria degli esperti che valuteranno le prove migliori e selezioneranno i vincitori in entrambe le sezioni faranno parte nomi di professori universitari di alto livello:

• Orietta Dora Cordovana, Università della Calabria

• Marco Formisano, Università di Gand (Belgio)

• Pietro Li Causi, Università di Siena

• Rosa Rita Marchese, Università di Palermo

• Giuseppe Squillace, Università della Calabria.

Sabato 28 Marzo alle ore 17,00 presso i locali dell’auditorium Pietro Floridia, per gentile concessione della Fondazione Teatro Garibaldi e con il patrocinio del Comune di Modica, si terrà la cerimonia di premiazione, durante la quale gli esperti renderanno noti i nomi dei vincitori. Quest’anno il Certamen, giunto alla sua XV edizione, in linea con la promozione del territorio (uno degli obiettivi che intende realizzare di anno in anno), si inserisce volutamente nei festeggiamenti dell’Associazione Culturale VIA per il trentennale dell’apertura di San Nicolò Inferiore, promuovendo tra i partecipanti i siti culturali della città di Modica.

Un sentito riconoscimento all’illustratore Angelo Ruta per la locandina oramai abituale, al Comune di Modica per il patrocinio, alla Fondazione Teatro Garibaldi per la concessione dell’Auditorium Floridia in occasione della cerimonia di premiazione, all’ARS Sicilia nella persona dell’onorevole Ignazio Abbate per il sostegno e il supporto di questi ultimi anni e al main sponsor di questa edizione, Modicanello.