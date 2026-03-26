Pallavolo B2 femminile: Melilli Volley ad Acicastello

“Vogliamo dare continuità a quanto di buono fatto fino a oggi, portando a casa un’altra vittoria piena per poi goderci in serenità le festività pasquali”. Luca Scandurra chiede un ultimo sforzo alle sue giocatrici prima della pausa della prossima settimana, che permetterà al gruppo di ricaricare le batterie in vista del rush finale della stagione regolare. La trasferta di sabato 28 marzo, con inizio alle ore 18, con Alus Volley Acicastello (valida per la ventunesima giornata) si presenta tutt’altro che proibitiva per Melilli Volley, terzo in classifica insieme con Volley Valley. Le avversarie di turno infatti vengono da 7 sconfitte. Il tecnico però chiede alle sue di non dare peso ai risultati conseguiti dalle etnee nel girone di ritorno. “Ogni partita nasconde le sue inside se non affrontata con lo spirito giusto – puntualizza – anche perché mancano poche giornate alla fine del campionato e tutte le squadre hanno bisogno di punti per raggiungere i rispettivi obiettivi. Acicastello è in corsa per la salvezza e non ci regalerà nulla. Noi sappiamo di avere qualcosa in più ma, come nelle altre gare, dovremo sapere esprimere in campo la nostra forza. Sono fiducioso. Le ragazze si stanno allenando a pieni giri e con la giusta determinazione”.

Dopo il pieno recupero di Nicole Ferrarini, l’allenatore siracusano avrà l’intero roster a sua disposizione. “Sono contento che Nicole si sia ripresa dall’infortunio. E’ una giocatrice importante – conclude Scandurra - un punto di riferimento per la squadra. Tutte le ragazze stanno bene, il morale è alto e ognuna di loro è pronta a dare il proprio contributo. Abbiamo un organico ampio e competitivo”.

Ieri pomeriggio allenamento intenso per le neroverdi, che hanno lavorato su ritmi elevati, provando tutti i fondamentali e svolgendo infine una partitella a ranghi misti davanti al presidente Luigi Distefano, spesso presente al palazzetto di via Gorizia per assistere agli alle sedute della squadra.