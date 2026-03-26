Modica, scoperta dalla Finanza officina "fantasma" e sconosciuta al fisco

Una officina priva di autorizzazioni amministrative e sconosciuta al fisco. È stata scoperta dagli uomini della Compagnia della Guardia di Finanza di Modica. L’operazione è scattata a seguito di una segnalazione giunta al numero di pubblica utilità “117”. I finanzieri si sono recati presso un’autorimessa della città dove, grazie alla saracinesca aperta, è stato facile riscontrare l’esercizio di un’attività di riparazione veicoli in piena regola.

All’interno del locale, una superficie di circa 50 metri quadrati, i militari hanno sorpreso un uomo — residente a Modica e già dipendente di un’altra carrozzeria della zona — mentre effettuava interventi di manutenzione su diverse auto. L’officina è risultata totalmente priva di Partita IVA e delle certificazioni obbligatorie. Le Fiamme Gialle hanno proceduto al sequestro amministrativo di tutta la strumentazione professionale rinvenuta, sanzioni pecuniarie per l’omessa iscrizione al Registro delle Imprese e per la mancanza della SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) al Comune. I finanzieri sono ora al lavoro per ricostruire il volume d’affari accumulato illegalmente, al fine di recuperare le imposte mai versate al fisco.