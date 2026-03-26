Siracusa, pesca in zone vietate: 7 sanzioni amministrative

La Guardia costiera di Siracusa ha multato pescatori ricreativi sorpresi a pescare in zone vietate. Sono state elevate complessivamente 7 sanzioni amministrative, per un importo totale di 10.349 euro, per violazioni relative alla pesca in zone vietate, all’utilizzo di attrezzi non consentiti per la pesca ricreativa (reti da posta) e alla navigazione con natante sprovvisto di copertura assicurativa.

Gli attrezzi da pesca, costituiti da tre reti da posta della lunghezza complessiva di circa 750 metri, sono stati sottoposti a sequestro, mentre il prodotto ittico, pari a circa 14 chili di prodotto ittico vario, è stato visitato dal personale dell’ASP competente e, giudicato non idoneo al consumo umano, avviato allo smaltimento.

La Guardia Costiera, nel proseguire la propria attività di vigilanza pesca e tutela ambientale, ricorda che la zona di mare in questione, ricompresa tra “Punta Magnisi” e “Capo Santa Panagia”, è interdetta all’esercizio di qualsiasi attività di pesca a terra e da mare, sia professionale che ricreativa/sportiva, nonché subacquea.