Cani tenuti in pessime condizioni, un anziano denunciato per maltrattamenti

A Randazzo, i carabinieri della Radiomobile, unitamente a personale della polizia municipale e del Servizio Veterinario dell’Asp di Catania, sono intervenuti a seguito di una segnalazione pervenuta al Numero unico di emergenza 112 da parte della presidente di un’associazione animalista.

L’intervento, effettuato in un terreno privato di via Torre, ha consentito di accertare la presenza di due cani di taglia media detenuti in condizioni non idonee alla loro natura e incompatibili con le esigenze etologiche della specie. Gli animali risultavano, infatti, privi delle necessarie condizioni di benessere, con carenze sotto il profilo igienico-sanitario e della corretta custodia, tali da configurare un’ipotesi di maltrattamento.

Sulla base degli indizi raccolti, da verificare in sede giurisdizionale, il proprietario, un uomo di 82 anni residente a Randazzo, è stato segnalato all’autorità giudiziaria per il reato di maltrattamento di animali, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva.

I due cani sono stati immediatamente messi in sicurezza e trasferiti presso un canile dove saranno sottoposti alle cure e alle verifiche sanitarie necessarie.