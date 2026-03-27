Sequestrati 45 chili di pesce non tracciati, sanzionata ristoratrice

Ad Avola i carabinieri della Compagnia di Noto, coadiuvati da personale del Nucleo antisofisticazione e sanità di Ragusa, nel corso di un servizio a largo raggio di controllo del territorio, hanno denunciato in stato di libertà quattro persone e una 32enne, titolare di un ristorante-pescheria, è stata segnalata all’autorità amministrativa e sanzionata per violazione degli obblighi di rintracciabilità del pescato con il sequestro di 45 kg di pesce.

Un 53enne, con precedenti di polizia per reati contro la persona, è stato denunciato in stato di libertà poiché, non ottemperando all’alt imposto dai Carabinieri, si dava alla fuga a bordo di un motociclo; tre persone sono state denunciate in stato di libertà per furto di energia elettrica poiché sono risultate avere presso le proprie abitazioni allacci abusivi alla rete di distribuzione elettrica. Sono stati effettuati controlli in diverse attività commerciali elevando sanzioni amministrative per oltre 10.000 euro.

Nel corso dei controlli su strada, i carabinieri hanno identificato 128 persone, controllato 91 veicoli elevando sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada per oltre 7.800 euro e decurtando 48 punti alle patenti di guida; quattro veicoli sono stati sottoposti a sequestro amministrativo.