Piano Spiagge Ragusa, a Marina segreteria cittadina del PD

Domani, sabato 28 marzo, alle ore 11, in Piazza Torre a Marina di Ragusa, si terrà la segreteria del circolo cittadino del Partito Democratico che si concentrerà sul tema del piano spiagge e le scelte che riguarderanno il litorale in vista della stagione estiva 2026.

Al centro dell’incontro ci sarà una riflessione approfondita su quanto accaduto nel corso dell’ultima estate, segnata da un significativo aumento delle concessioni a privati e da una conseguente riduzione degli spazi di libera fruizione delle spiagge. Una situazione che ha suscitato proteste diffuse tra cittadini e residenti, soprattutto nei tratti più centrali del litorale, da Piazza Torre a Piazza Dogana, dove la presenza di nuovi stabilimenti balneari ha inciso in maniera evidente sull’accessibilità.