Marsala, condizioni meteo: rinviata la marcia della pace

La Cooperativa Sociale Badia Grande di Marsala, dopo un consulto con gli altri 14 Enti del Terzo settore che avevano aderito alle manifestazioni di domani a Marsala, comunica che la Marcia per la Pace "Un passo alla volta verso la Pace: uniti facciamo la differenza", prevista per, sabato 28 marzo 2026, è rinviata al 18 aprile 2026 a causa delle avverse condizioni meteorologiche previste. L'evento — promosso dalla Cooperativa Sociale Badia Grande con il patrocinio gratuito del Comune di Marsala — avrebbe visto il ritrovo in Piazza della Vittoria alle 11:00 e la partenza del corteo da Porta Nuova alle 11:30, con arrivo in Piazza della Repubblica. In programma i saluti delle autorità, una preghiera officiata da S.E. Monsignor Angelo Giurdanella, Vescovo della Diocesi di Mazara del Vallo, il "microfono per la pace" e la distribuzione di ramoscelli d'ulivo in vista della Domenica delle Palme. Alla manifestazione aderiscono numerosi Enti del Terzo Settore operanti nel Trapanese: Libera, Africa Solidale, Liberi d'Intrecciare, Amici del Terzo Mondo, Arca, UDI, Sanitaria Delfino, Archè, Radio Open Voice, Rumore delle Idee e ANPI, insieme ai beneficiari dei progetti SAI e FAMI 24 Welcome.