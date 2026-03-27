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Marsala, condizioni meteo: rinviata la marcia della pace

Marsala, condizioni meteo: rinviata la marcia della pace

CronacaTrapani

La Cooperativa Sociale Badia Grande di Marsala, dopo un consulto con gli altri 14 Enti del Terzo settore che avevano aderito alle manifestazioni di domani a Marsala, comunica che la Marcia per la Pace "Un passo alla volta verso la Pace: uniti facciamo la differenza", prevista per, sabato 28 marzo 2026, è rinviata al 18 aprile 2026 a causa delle avverse condizioni meteorologiche previste. L'evento — promosso dalla Cooperativa Sociale Badia Grande con il patrocinio gratuito del Comune di Marsala — avrebbe visto il ritrovo in Piazza della Vittoria alle 11:00 e la partenza del corteo da Porta Nuova alle 11:30, con arrivo in Piazza della Repubblica. In programma i saluti delle autorità, una preghiera officiata da S.E. Monsignor Angelo Giurdanella, Vescovo della Diocesi di Mazara del Vallo, il "microfono per la pace" e la distribuzione di ramoscelli d'ulivo in vista della Domenica delle Palme. Alla manifestazione aderiscono numerosi Enti del Terzo Settore operanti nel Trapanese: Libera, Africa Solidale, Liberi d'Intrecciare, Amici del Terzo Mondo, Arca, UDI, Sanitaria Delfino, Archè, Radio Open Voice, Rumore delle Idee e ANPI, insieme ai beneficiari dei progetti SAI e FAMI 24 Welcome.

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