Dal Summit di Bari, Giovanni Arena traccia la rotta: crescita strutturata e alleanze

Al Marketing & Retail Summit 2026 di Bari, aperto dall’intervento di Cristina Lazzati, direttrice di Mark Up, Gdoweek e Fresh Point Magazine, il confronto tra i principali player del settore ha restituito una visione chiara: il Sud non è più un’area da presidiare, ma una piattaforma strategica di crescita.

Nel corso della tavola rotonda moderata da Marina Bassi, caporedattrice di Mark Up e Gdoweek, il Cav. Lav. Giovanni Arena, Amministratore Delegato del Gruppo Arena e Presidente di Gruppo VéGé, ha condiviso la visione del gruppo sul futuro della distribuzione nel Mezzogiorno.

Il Gruppo Arena continua a investire con continuità in Sicilia, con circa 10 nuove aperture previste nel 2026, tra cui interventi di particolare rilevanza, insieme a un importante piano di restyling della rete esistente, all’interno di un percorso che ha portato il gruppo a raggiungere 1,5 miliardi di euro alle casse nel 2025, con una quota di mercato del 28,6% e una rete di 190 punti vendita.

“Il retail oggi non è più solo distribuzione, è un ecosistema integrato che mette insieme filiera, territorio, logistica, innovazione e relazione con il cliente. È in questa capacità di integrazione che si costruisce il vero vantaggio competitivo”.

Arena ha inoltre confermato un piano di investimenti costante pari a circa 70 milioni di euro annui, focalizzato su logistica e innovazione tecnologica, delineando una traiettoria di crescita chiara per il gruppo.

“Abbiamo raggiunto 1,5 miliardi nel 2025 e stiamo costruendo le condizioni per arrivare ai 2 miliardi entro il 2030, con un percorso strutturato, sostenibile e coerente con il nostro modello”.

In un contesto caratterizzato da concentrazione tra operatori, evoluzione del modello discount e crescente centralità della marca del distributore, Arena ha evidenziato il ruolo strategico delle alleanze.

“Oggi crescere da soli è possibile, ma è meno efficiente. Le alleanze sono una leva di stabilità, perché permettono di condividere investimenti, accelerare sull’innovazione e rafforzare la competitività mantenendo identità e radicamento”.

Il 2026 rappresenta inoltre un anno simbolico per il Gruppo Arena.

“Quest’anno celebriamo i 50 anni della Fratelli Arena Srl e i 20 anni dell’insegna Decò, che condividiamo con i colleghi del Gruppo Multicedi, partner storico e realtà leader nel proprio territorio. Una partnership che portiamo avanti insieme all’interno della società Decò Italia”.

Nel suo doppio ruolo di imprenditore e Presidente di VéGé, Arena ha infine tracciato una prospettiva chiara per il futuro del sistema.

“VéGé continua a crescere attraverso un processo di riorganizzazione e rafforzamento della propria struttura, accompagnato anche dalla riqualificazione della nuova sede milanese, oggi sempre più sostenibile, innovativa e orientata al benessere delle persone, oltre che pensata per accogliere partner e stakeholder in un ambiente moderno e funzionale”.

Guardando ai format, Arena ha sottolineato il ruolo strategico di SuperConveniente nel modello del gruppo.

“SuperConveniente è riuscito a invertire la rotta della crescita del discount in Sicilia, dimostrando che si può competere su quel terreno con un modello evoluto che unisce convenienza, qualità e servizio. Oggi è un format che ci sta dando grandi soddisfazioni”.

Un messaggio chiaro che arriva da Bari: il Mezzogiorno è oggi uno spazio competitivo, dove crescita e innovazione passano da visione industriale, investimenti strutturati e capacità di fare sistema.