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La SuperConveniente Ragusa supera Corato (87-77)

La SuperConveniente Ragusa supera Corato (87-77)

CronacaRagusa

Vince una partita non banale la SuperConveniente Ragusa, che senza Marcus Brown (infortunio alla caviglia) piega un ottimo Basket Corato, alla ricerca dell’ultimo treno per i playoff. Nel match valido per la 26.ma giornata del campionato di Serie B Interregionale, la Virtus si impone per 87-77 con 22 punti di Agustin Fabi e 21 di Tommaso Lanzi, che insieme scagliano otto triple dall’arco. Il successo vale il secondo posto in classifica, con la previsione di un turno di stop e la ripresa, dopo Pasqua, sul campo della capolista Matera.
IL TABELLINO
SuperConveniente Virtus Ragusa-Basket Corato 87-77
SuperConveniente Virtus Ragusa: Cantone ne, Cardinali 8, Piscetta 6, Fabi 22, Tumino 2, Adeola 15, Peterson 4, Lanzi 21, Ianelli 9. All.: Di Gregorio
Basket Corato: Manisi 22, Cabodevilla, Dip 14, Rapini 3, Braga ne, Basile 6, Corral 12, De Rossi ne, Mulevicius 10, Diaz, Paoletti 10. All.: Verile
Arbitri: Catalano di Pedara (CT) e Shamsaddinlou di Messina
Parziali: 19-16; 49-37; 67-62.
Note. Usciti per cinque falli: Rapini (C)

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