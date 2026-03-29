Consegnati lavori illuminazione nel litorale sciclitano

Sono stati consegnati ufficialmente venerdi mattina i lavori per la realizzazione del nuovo impianto di illuminazione sulla Strada Regionale 73, nel tratto compreso tra l’incrocio con la S.P. 119 e l’intersezione con la S.P. 95 nel territorio compreso tra le frazioni di Playa Grande e Donnalucata. L’intervento, reso possibile grazie a un emendamento da 170 mila euro firmato dall’Onorevole Ignazio Abbate nell'ultima manovra finanziaria, entra così nella fase operativa. “Oggi segniamo un passo decisivo per la messa in sicurezza di un’arteria vitale per la nostra provincia – dichiara l’Onorevole Abbate –. Parliamo della strada 'Spinazza-Piano Grande', un collegamento strategico tra Donnalucata, Playa Grande e Marina di Ragusa".