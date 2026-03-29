B2 femminile: Melilli Volley centra il quinto successo di fila

Alus Volley Acicastello 1

Melilli Volley 3

Alus Volley Acicastello: Gagliardo 3, Milazzo 7, Aliata, Petta 9, Rabuazzo, Miliani 11, Musumeci, Vitanza, Privitera, D’Onofrio, Ruggieri 3, Greco 5, Macaluso, Magro. All. Mauro Lo Deserto.

Melilli Volley: Barbagallo, Matrullo 6, Minervini 4, Lena 5, Silvestre 4, Ba 23, Lo Piccolo 8. Pasquini, Miceli ne, Lucescul 3, Vescovo ne, Ferrarini 20, Pecoraro ne, Distefano ne. All. Luca Scandurra.

Arbitri: Andrea Riina e Giuseppe Pampalone di Palermo

Parziali: 3-25, 16-25, 25-18, 14-25

Melilli Volley si “allena” nel primo set, vince comodamente il secondo, si rilassa nel terzo, ma nel quarto chiude i giochi. Altra vittoria di forza e carattere per le ragazze del presidente Luigi Distefano, che battono 3-1 in trasferta Alus Volley Acicastello nella ventunesima di campionato e mantengono il terzo posto in classifica insieme con Volley Valley (a 52 punti) che ha sconfitto in casa la capolista Orlandina.

Le ospiti partono forte, facendo ciò che vogliono in un primo set in cui lasciano appena tre punti alle avversarie. La squadra di Scandurra è un rullo compressore: 4-0

dopo pochi secondi di gioco. Il primo punto etneo è di Miliani e arriva al termine di un lungo scambio, che interrompe il turno al servizio di Silvestre. Ferrarini a muro, Lo Piccolo in primo tempo e ancora Ferrarini in attacco portano le ospiti sul 7-1, con capitan Minervini che ha già cominciato il suo infinito turno in battuta (saranno 17 quelle consecutive). La regista pugliese di Melilli Volley incide anche dai 9 metri con gli ace dell’11, 12 e 15-1. Ba contribuisce da posto 2, Lo Piccolo dal centro con il 20-1. Arriva il secondo punto di Alus, poi il ventiduesimo di Melilli, firmato ancora da Ba. Nell’azione successiva, l’opposta ternana attacca fuori. Le locali sbagliano in battuta e il set lo chiude Ba, in poco più di un quarto d’ora, con due attacchi vincenti.

Ripartenza forte di Melilli che, solo sul 5-0, concede il primo punto alle catanesi. E lo fa con un errore in battuta di Matrullo. Sbaglia anche Ba, in attacco, Silvestre va a segno in fast e Milazzo accorcia sul 3-6. Acicastello si porta a meno uno (6-7) con un paio di punti consecutivi di Miliani; Lo Piccolo si oppone ad una schiacciata di Musumeci e, poco dopo, insieme con Ba, firma a muro il 9-7 per le neroverdi. Melilli scappa con Matrullo, l’ace di Ba e Ferrarini, raggiungendo il massimo vantaggio del set: 15-8. Lo Piccolo, ottimamente servita da Minervini, mette a terra la palla del 17-11, Ba trova il mani fuori del 19-13 e realizza anche il ventesimo punto a muro. Poi fa 22-15 sulla parallela al culmine di uno scambio combattuto. Matrullo, un errore in battuta di Acicatello e un secondo tocco vincente di Minervini chiudono il set sul 25-16 per le melillesi.

Il primo vantaggio del match per Acicastello arriva sul 5-4 del terzo set. Melilli è costretto a rincorrere, restando a meno 1 (dopo essere andato sotto anche di 4) sul 13-12 e sul 14-13. Nuova accelerazione etnea in una fase di gara in cui Matrullo sbaglia in attacco e poi lascia il posto a Lena, che va subito a segno per il 14-18. Pasquini prende il posto di Ba e Lucescul quello di Silvestre. Le ragazze allenate da Lo Deserto allungano ancora fino al 21-14, che fa segnare il massimo vantaggio del match a loro favore. Ferrarini realizza due punti di fila per le melillesi, poi però sbaglia in diagonale. La “imita” Pasquini. Acicastello vince il set 25-18.

Melilli riprende feeling con il vantaggio solo sul 3-2 del quarto set (l’ultima situazione favorevole era stata sul 6-5 del parziale precedente), poi Alus rimette il naso davanti, Lena mura per il 7-7, Petta fa lo stesso per Alus su Lucescul (9-7), Lena e Ba impattano il punteggio, poi quest’ultima attacca fuori ma quella del 10-9 è l’ultima situazione di vantaggio per le catanesi. Melilli infatti mette a segno un terrificante 11-2, che “rigira” il match a suo favore, rintuzzando ogni velleità avversaria di portare la sfida al tiebreak. Le mani di Ba e Lo Piccolo sotto rete murano efficacemente un attacco. Punteggio di 20-12 per le ospiti e partita praticamente chiusa. A portare al traguardo Melilli pensano ancora Ba (top scorer della partita con i suoi 23 punti) e Lena, che realizza il 25-14. Arriva la quinta vittoria consecutiva per Melilli, che rimane ad un punto dalla vicecapolista Gela, accorciando le distanze dall’Orlandina prima della classe a 56 punti, 4 in più sulla squadra del presidente Luigi Distefano