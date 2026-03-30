Auto finisce in mare, madre e figlia salvate a Siracusa

Momenti di paura si sono vissuti stamattina a Siracusa per un'auto finita in mare. Grazie alla prontezza e al coraggio di due passanti che si sono accorti di quanto stava accadendo si è evitata la tragedia. I due si sono tuffati nelle acque del porto piccolo ed hanno salvato una donna e la sua bambina di 5 anni che si trovavano a bordo di una Ford Puma, presa a noleggio, precipitata in mare.

Secondo una prima ricostruzione della vicenda, la donna alla guida, una turista inglese in vacanza a Siracusa, avrebbe perso il controllo dell'auto durante una manovra, presumibilmente a causa di una errata gestione del cambio automatico.

Le urla delle due hanno attirato l’attenzione dei due passanti, che si sono immediatamente gettate in acqua riuscendo a mettere in salvo entrambe. Sul posto è intervenuta la polizia municipale di Siracusa per i rilievi del caso. Madre e figlia stanno bene ma sono in stato di shock. In corso le operazioni di recupero del mezzo.