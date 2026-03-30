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Maltempo: allerta gialla su versante settentrionale Sicilia e nel palermitano

Maltempo: allerta gialla su versante settentrionale Sicilia e nel palermitano

CronacaPalermo

La Protezione Civile Regionale ha diffuso un avviso per il rischio meteo-idrogeologico ed idraulico in Sicilia, valido dalle 16 di oggi fino alle 24 di domani. Il livello di allerta sul territorio palermitano e su tutto il versante settentrionale dell'Isola, per la giornata di domani, è di colore giallo. Sono previste precipitazioni sparse, temporali e forti raffiche di vento, con temperature in calo. La situazione meteo instabile richiede attenzione, specialmente per il rischio di smottamenti.

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