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Modica, si cerca Davide Fede: appello dei familiari e del comitato scomparsi

Modica, si cerca Davide Fede: appello dei familiari e del comitato scomparsi

CronacaRagusa

Dal 23 marzo a Modica non si hanno più notizie di Davide Fede. Alto un metro e 70, pesa 65 chili, ha una tuta da meccanico blu, barba nera, capelli neri folti. Si tratta di una persona fragile. Chi lo avvistasse chiari il 112. L’allarme è stato lanciato dai familiari e dal Comitato Scientifico Ricerca Scomparsi ODV, che hanno evidenziato la condizione di fragilità dell’uomo, rendendo ancora più urgente l’attività di ricerca. Davide Fede è stato visto per l’ultima volta a Modica intorno alle ore 10:30 del 23 marzo. Secondo le prime ipotesi, l’uomo potrebbe essersi spostato anche fuori dal territorio modicano. Le ricerche si concentrano in particolare tra le province di Ragusa, Siracusa e Palermo, con attenzione ad aree ospedaliere, alla zona di Rosolini e ai litorali.

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