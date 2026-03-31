Il caso Delmastro e la "Bisteccheria" degli indagati: spunta un legame con la moglie di un avvocato di Locri

Dalla costituzione della società alle quote cedute alla figlia dell'imprenditore Caroccia: la Dda di Torino scava sulla nascita delle "5 Forchette" e sui soci del Sottosegretario in Piemonte.

Potrebbero riguardare ciò che è avvenuto in Piemonte prima del 17 dicembre 2024 gli accertamenti avviati dalla Dda di Torino sulle società riconducibili all’imprenditore romano Mauro Caroccia. A fare da spartiacque è la data del 16 dicembre, quando a Biella, in uno studio notarile, venne costituita formalmente «Le 5 Forchette», la srl che gestisce il ristorante romano «Bisteccheria d’Italia».

La procura di Roma ha già inviato un invito a comparire per Miriam Caroccia, figlia 19enne dell’imprenditore, ipotizzando reati che sarebbero cominciati dal giorno successivo, il 17 dicembre. Lei e il padre verranno ascoltati domani a Roma. A comporre la società furono, a Biella, l’allora sottosegretario alla giustizia Andrea Delmastro con tre esponenti di Fdi in Piemonte (Cristiano Franceschini, segretario provinciale del partito e assessore comunale, Davide Eugenio Zappalà, consigliere regionale, ed Elena Chiorino, ex vicepresidente della Regione) più Donatella Pelle, che sarebbe la moglie di Domenico Monteleone, un avvocato originario di Locri (Reggio Calabria) iscritto al Foro di Torino con uffici anche a Biella e Vercelli. Monteleone è specializzato in diritto delle imprese e in ristrutturazioni societarie. Nei tribunali di Torino, Ivrea, Biella e Vercelli è stato curatore di procedure fallimentari, commissario liquidatore e commissario giudiziale in concordati preventivi.