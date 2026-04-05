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Giovane turista portoghese salvato dal soccorso alpino nel Palermitano

Giovane turista portoghese salvato dal soccorso alpino nel Palermitano

CronacaPalermo

Intervento di soccorso anche nel giorno di Pasqua per i Tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico del Servizio Regionale Sicilia.
Poco prima di mezzogiorno, la Centrale Operativa 118 Palermo-Trapani ha attivato il Soccorso Alpino per un intervento di soccorso sulle montagne della Conca D'oro, tra Monreale e San Martino delle Scale (Pa). Immediatamente sono partite due squadre di Tecnici della Stazione Palermo, che hanno raggiunto l'infortunato, un uomo di nazionalità portoghese di 22 anni, solo e fuori sentiero, su una cresta che congiunge Punta Giardinello con il Cippo di Rosolino Pilo. Al paziente è stato immobilizzato un arto inferiore e poi è stato posizionato su una barella dotata di ruota. Dopo circa un'ora di trasporto, con diversi cambiamenti di pendenza, la barella è stata condotta dove potevano giungere mezzi fuoristrada del Soccorso Alpino, mediante i quali il paziente è stato trasferito dove attendeva l'ambulanza del 118.

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