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Aereo ultraleggero partito da Siracusa precipita nel Cosentino: illesi i 2 a bordo

Aereo ultraleggero partito da Siracusa precipita nel Cosentino: illesi i 2 a bordo

CronacaSiracusa

Un velivolo ultraleggero è precipitato stamani sulla spiaggia nel territorio di Grisolia Lidoi (Cosenza) sul Tirreno cosentino. A bordo due persone che sono rimaste illese. Il velivolo, un biposto modello P92 Tecnam ultraleggero a tre assi, ala alta, era partito da Siracusa ed era diretto a Grumento Nova (Potenza).
Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Scalea che hanno provveduto a mettere in sicurezza il mezzo e l’area interessata. Sul luogo dell’incidente sono interevnuti anche i militari della Capitaneria di porto, i carabinieri della Compagnia di Diamante e il personale del servizio sanitario 118 per gli accertamenti di competenza. Sono in corso gli accertamenti per stabilire le cause dell’incidente. (ANSA)

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