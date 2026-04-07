Irrompe in casa del rivale dopo una lite: ferito a colpi di arma da fuoco

La vittima forse era ubriaca: ora è ricoverata al Sant'Elia. Arrestato il proprietario dell'immobile per tentato omicidio

Èstato arrestato con l'accusa di tentato omicidio un nisseno di 62 anni che il 3 aprile scorso ha sparato dei colpi di arma da fuoco contro un 58enne nelle campagne di Caltanissetta, in contrada Iuculia, ferendolo gravemente al torace. La vittima era stata soccorsa e trasportata all'ospedale Sant'Elia.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il 58enne, in evidente stato di ubriachezza, si sarebbe introdotto nell'abitazione del 62enne dopo aver avuto con quest'ultimo una lite alcune ore prima. Una volta all'interno dell'abitazione avrebbe minacciato di morte il padrone di casa, che avrebbe reagito esplodendo diversi colpi di arma da fuoco, uno dei quali ha raggiunto il 58enne al torace. Il ferito è ancora ricoverato nel reparto di chirurgia dell'ospedale Sant'Elia, ma, secondo quanto si apprende, non sarebbe in pericolo di vita.

Nel frattempo la polizia, che ha condotto le indagini sull'accaduto, ha arrestato l'uomo che ha sparato i colpi con l'accusa di tentato omicidio.