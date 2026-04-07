ou
ULTIME NOTIZIE

Pozzallo, picchia i genitori per ottenere i soldi per la droga: arrestato 27enne

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    super conveniente
    decò
    Mavic MAX BANNER ALTO
    Mavic MAX BANNER ALTO
Catania, sequestrati dal Nas cento chili di alimenti nei mercati rionali cittadini

Catania, sequestrati dal Nas cento chili di alimenti nei mercati rionali cittadini

CronacaCatania

I Carabinieri del NAS di Catania, nel corso di controlli mirati nei mercati storici e rionali della città, hanno sequestrato oltre un quintale di prodotti alimentari ritenuti irregolari.
L’intervento è stato condotto dai militari del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (NAS), con il supporto del Nucleo Radiomobile e della Compagnia di Piazza Dante, insieme al personale medico e tecnico del Dipartimento Veterinario dell’ASP. I controlli, mirati a contrastare il commercio abusivo e la vendita di alimenti potenzialmente pericolosi per la salute pubblica, si sono concentrati in particolare sul settore ittico.
Nel corso delle ispezioni, i militari hanno rinvenuto e posto sotto sequestro numerosi prodotti di provenienza incerta, privi della necessaria certificazione e della documentazione commerciale utile a garantirne la tracciabilità.
Tra gli alimenti sequestrati figurano telline, molluschi, polpa di ricci conservata in bicchieri di plastica anonimi e preparazioni gastronomiche a base di pesce azzurro e mitili, per un totale superiore a un quintale.

Potrebbero Interessarti