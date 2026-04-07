Caro carburante, a Modica e nel Ragusano giungla di prezzi per il gasolio

La giungla dei prezzi ai distributori di carburante conferma la provincia di Ragusa come quella dove i prezzi del carburante fanno registrare punte record. Ma, anche, una varietà di prezzi per il gasolio che resta osservato speciale. A Modica il gasolio varia da 2, 06 a 2,30 con una forbice che appare eccessiva e che potrebbe far pensare a possibili speculazioni tipiche di una economia di guerra. Il popolo dei social non ci sta e si mobilita per un'azione di monitoraggio dei prezzi nel territorio in modo da mettere un freno, ove possibile, ad una politica dei prezzi indiscriminata. La crisi colpisce tutti e, nel caso degli automobilisti, fa ancora più male quando l'auto deve essere utilizzata per andare al lavoro.

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