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Comiso, consegnati i lavori per il rifacimento della Via degli Aragonesi

Comiso, consegnati i lavori per il rifacimento della Via degli Aragonesi

CronacaRagusa

Sono stati consegnati i lavori di rifacimento e ammodernamento della via degli Aragonesi che saranno realizzati grazie ad un finanziamento regionale di un milione e 250.000 euro. I lavori dovranno essere completati entro il 2026. Lo comunicano il sindaco, Maria Rita Schembari e l’assessore ai Lavori pubblici Roberto Cassibba. La via degli Aragonesi è un’opera importante per diversi motivi, tra i quali innanzitutto il congiungimento del centro abitato con una parte periferica del territorio che denota elementi di rilievo. In tutto il percorso infatti, si trovano sia la Pagoda della Pace, sia il palazzo Trigona di Canicarao, testimonianza architettonica del ‘700 progettato dall’architetto Rosario Gagliardi e realizzato su di un nucleo originario risalente addirittura al ‘400.

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