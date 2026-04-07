Modica. Passi carrabili "di fatto", Alternativa Socialista: nulla di fatto

Torna d'attualità, grazie ad Alternativa Socialista Modica, la spinosa questione dei passi carrabili “di fatto” . "Ci risulta - afferma Alternativa Socialista - che il tema dovesse essere trattato in Consiglio Comunale, ma – per quanto noto – nessun atto ufficiale è stato assunto dal civico consesso. Davanti al silenzio calato sulla materia, riteniamo doveroso sollecitare l’Amministrazione Comunale: molti modicani attendono chiarimenti su come regolarsi. Per questo, insistiamo sulla sospensione immediata degli avvisi Creset e sulla modifica del Regolamento CUP, in attesa di una regolarizzazione complessiva delle posizioni aperte. Comprendiamo le molteplici e complesse questioni quotidiane poste all’attenzione del Sindaco e degli Assessori. Tuttavia, questa problematica non può essere dimenticata o archiviata. Stiamo registrando un diffuso malessere tra i cittadini, implicitamente accusati di aver eluso un canone di cui ignoravano l’esistenza e che, per unanime interpretazione, non era – né è – dovuto. Chiediamo di correggere questa ingiustizia e di restituire a tante persone oneste il diritto di sentirsi in regola con la propria coscienza e con l’intera comunità.