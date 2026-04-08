Patti, si schianta contro il guardrail vicino allo svincolo

Un uomo di 52 anni, ubriaco, ha perso il controllo della sua utilitaria: rischia fino a un anno di arresto e la confisca del veicolo, guidava con un tasso alcolico otto volte oltre il limite.

Una tragedia sfiorata: 4,7 grammi per litro. A tanto ammontava il tasso alcolemico di un cinquantaduenne coinvolto in un incidente autonomo sull'autostrada A20 Messina-Palermo.

Il limite legale è fissato a 0,5 e l'uomo si era messo alla guida in condizioni psicofisiche alterate da una quantità di alcol otto volte superiore al consentito. L'incidente è avvenuto nei pressi dello svincolo di Patti.

L'uomo, al volante di una vecchia utilitaria, ha perso totalmente il controllo del mezzo, terminando la sua corsa violentemente contro il guard-rail. Solo il caso ha voluto che nel sinistro non fossero coinvolti altri veicoli, in un tratto autostradale spesso trafficato.

Gli agenti della Polizia Stradale di S. Agata di Militello, intervenuti immediatamente sul posto, hanno soccorso il conducente e richiesto il trasporto d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale di Patti, dove i medici hanno emesso una prognosi di trenta giorni per le ferite riportate nell'impatto.

Le conseguenze legali per il cinquantaduenne saranno pesantissime: un'ammenda tra 1.500 e 6.000 euro e l'arresto da sei mesi a un anno, il ritiro immediato della patente e il mezzo sotto sequestro amministrativo.