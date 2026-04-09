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Palermo, alla libreria TanteStorie si presenta il romanzo "Il mondo di Phil"

Palermo, alla libreria TanteStorie si presenta il romanzo "Il mondo di Phil"

CulturaPalermo

"Il mondo di Phil", di Angelo Mulone e Sergio Pausig, è il libro che sarà presentato alla libreria TanteStorie di via Ariosto, a Palermo, giovedì 16 aprile, alle 18. Il titolare della libreria, Giuseppe Castronovo, dialogherà con Maurizio Guarneri, Gemma Cassia, Angelo Mulone e Sergio Pausig.
“Il mondo di Phil “ - scrive nella prefazione Maurizio Guarneri - è un libro di racconti che , come le perle di una collana, sono tenuti insieme da un filo , un “ fil rouge “ costituito da relazioni amicali , tra i vari protagonisti , come amicale è la relazione tra i due autori ,Angelo Mulone e Sergio Pausig. Nel secondo racconto viene descritta la relazione tra i due cugini che avevano avuto nell’infanzia un “ feeling intenso” , avevano deciso di partire insieme per l’America ma poi Arturo non era più andato via ,si sono separati ma sono rimasti in contatto con una “ fitta corrispondenza “. In “ Phil….. indaga su un omicidio “ troviamo Paul che incontra Phil e scopre , osservando la libreria di quest’ ultimo , che tra loro vi è un’affinità di tipo intellettuale...

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