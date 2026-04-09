Palermo, alla libreria TanteStorie si presenta il romanzo "Il mondo di Phil"

"Il mondo di Phil", di Angelo Mulone e Sergio Pausig, è il libro che sarà presentato alla libreria TanteStorie di via Ariosto, a Palermo, giovedì 16 aprile, alle 18. Il titolare della libreria, Giuseppe Castronovo, dialogherà con Maurizio Guarneri, Gemma Cassia, Angelo Mulone e Sergio Pausig.

“Il mondo di Phil “ - scrive nella prefazione Maurizio Guarneri - è un libro di racconti che , come le perle di una collana, sono tenuti insieme da un filo , un “ fil rouge “ costituito da relazioni amicali , tra i vari protagonisti , come amicale è la relazione tra i due autori ,Angelo Mulone e Sergio Pausig. Nel secondo racconto viene descritta la relazione tra i due cugini che avevano avuto nell’infanzia un “ feeling intenso” , avevano deciso di partire insieme per l’America ma poi Arturo non era più andato via ,si sono separati ma sono rimasti in contatto con una “ fitta corrispondenza “. In “ Phil….. indaga su un omicidio “ troviamo Paul che incontra Phil e scopre , osservando la libreria di quest’ ultimo , che tra loro vi è un’affinità di tipo intellettuale...