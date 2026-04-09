Volley Modica Next Gen: la formazione under 19 batte Erice in tre set e conquista il pass per la final four di fine mese a Modica

Volley Modica Next Gen 3

Erice Entella 0

Parziali: 25/20, 25/10, 25/18

Facile successo in tre set, per la formazione Under 19 della Volley Modica Next Gen, che ieri al “Geodetico” di via Fabrizio, ha mostrato i muscoli ai pari età dell'Erice Entella, nella sfida valida per gli ottavi di finale del campionato regionale di categoria.

Un successo mai in discussione per il sestetto allenato da coach Ciccio Italia, che ha sfruttato l'occasione per testare la tenuta del gruppo biancoazzurro che ha dimostrato di essere nettamente superiore ai pari età trapanesi.

Prima dell'inizio del match, il consigliere provinciale FIPAV Tino Brullo, ha premiato la formazione modicana e il responsabile del settore giovanile biancoazzurro, Giorgio Scavino, per aver conquistato il titolo territoriale del Comitato Monti Iblei.

Poi il via al match, che è stato più combattuto soltanto nel parziale di apertura, che i ragazzi cari al presidente Vanni Iacono e al DG Luca Leocata si sono aggiudicati con il punteggio di 25/20.

Dal secondo parziale in poi, invece, è iniziato il monologo biancoazzurro. I ragazzi di Ciccio Italia, infatti, hanno alzato i ritmi del gioco e hanno preso immediatamente il largo nel punteggio, permettendo anche al tecnico modicano di ruotare l'intero roster a disposizione, senza tuttavia abbassare la qualità della prestazione e del gioco. Il 25/10 finale, infatti, è la cartina di tornasole della netta superiorità tecnica e tattica tra i due roster in campo.

Anche il terzo set è stato largamente a favore dei padroni di casa, che cambiando uomini e soluzioni, hanno tenuto sempre a distanza il sestetto trapanese che ha provato in tutti i modi a rientrare in partita, senza riuscirci. I biancoazzurri, infatti, hanno saputo gestire molto bene il tentativo di reazione dei loro avversari e hanno portato a casa anche la terza frazione di gioco con un facile 25/18, che ha permesso loro di staccare il pass per la final four del 27 aprile, che si disputerà ancora a Modica tra struttura Geodetica di via Fabrizio e “PalaRizza”di via Modica – Giarratana, dove si assegnerà il titolo regionale, che permetterà alla squadra vincitrice di rappresentare la Sicilia alla fase Nazionale.