Pallamano, in serie B sfida al vertice tra Marsala e Siracusa

E’ sicuramente il confronto tra l’altro in anticipo oggi 9 aprile tra il Marsala che gioca in casa e l’Albatro Siracusa N.G, quello di cartello della sedicesima giornata del campionato di serie B “Salute e Benessere” di Pallamano maschile organizzato dal Comitato Regionale Sicilia Figh presieduto da Sandro Pagaria.

I marsalesi sono quarti in classifica mentre i siracusani continuano a guidare la graduatoria. Quindi in casa dei Lilibetani si vuole la vittoria di prestigio.

Per quanto riguarda le dirette inseguitrici il Regalbuto ospita il TH Mascalucia in una sorta di “derby” che si preannuncia molto combattuto mentre l’Aretusa Siracusa è impegnata nel derby tutto siracusano contro l’Albatro Y.G.

Gli altri incontri della giornata prevedono l’Avola che attende la Pallamano Alcamo, il Villaurea Palermo che va a fare visita al Giovinetto Petrosino e l’Agriblu Modica che ospita il New Handball Mascalucia.

Questo il quadro completo della sedicesima gioornata:

Autosicura Marsala - Albatro N.G Pallamano Regalbuto - TH Mascalucia Aretusa Siracusa - Albatro Y.G. Caffè Klara Avola - Pallamano Alcamo Giovinetto Petrosino - Villaurea Palermo Agriblu Modica - New Handball Mascalucia La Classifica Albatro Siracusa N.G. 28 Pallamano Regalbuto 24 Aretusa Siracusa 24 Autosicura Marsala 22 TH Mascalucia 20 Albatro Y.G. 16 Caffè Klara Avola 14 Giovinetto Petrosino 12 Villaurea Palermo 10 Agrlblu Midica 4 New Handball Mascalucia 4 Pallamano Alcamo 0