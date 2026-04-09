Scoperta a Gonars una fabbrica "fantasma" di sigarette

L'attività impiegava una ventina di clandestini e commercializzava le sigarette prodotte in vari Paesi del Nord Europa

La Guardia di finanza di Trieste ha disarticolato un'organizzazione criminale composta da italiani e stranieri che aveva realizzato a Trieste e Udine una rete produttiva e logistica di sigarette prodotte in Friuli e commercializzate in vari Paesi del Nord Europa con un volume d'affari di 89 milioni di euro.

Nella "fabbrica occulta" scoperta a Gonars lavoravano e alloggiavano clandestinamente 21 extracomunitari. Nel corso dell'indagine, denominata “Ghost Factory” (dall'inglese, fabbrica fantasma) sono stati sequestrati impianti, macchinari, auto e oltre 70 tonnellate di tabacchi di contrabbando; il magazzino-deposito era ubicato a Remanzacco. Indagate poi 29 persone di cui 3 sono state arrestate in esecuzione di un'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari.

I particolari dell'operazione saranno diffusi oggi, giovedì 9 aprile, nel corso di una conferenza stampa che si terrà alle 11 al Comando regionale della Guardia di Finanza a cui interverrà il Procuratore capo e responsabile della Direzione Distrettuale Antimafia, Patrizia Castaldini.