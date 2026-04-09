Ragusa, al Palazzo della Provincia si presenta il libro "Aprire lo sguardo: 15 fotografie che raccontano l'Italia"

Lunedì 13 aprile, alle ore 18.00, presso la Sala Convegni “Gianni Molé” a Palazzo della Provincia in viale del Fante, è in programma la presentazione del libro ‘Aprire lo sguardo. 15 fotografie che raccontano l'Italia’ (Garzanti Editore) di Alessandra Mauro, direttrice editoriale di Contrastobooks e docente di storia della fotografia, e nuova direttrice del Ragusa Foto Festival. A introdurre la presentazione sarà il Presidente del Libero Consorzio di Ragusa, Maria Rita Schembari. L’incontro sarà l’occasione per avviare il percorso culturale delle celebrazioni del centenario della Provincia di Ragusa (2027) e il programma di mostre ed eventi della 14esima edizione del Ragusa Foto Festival dal titolo ‘Archetipi Mediterranei’.

All’iniziativa, promossa dall’Associazione Antiruggine APS, con collaborazione del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, saranno presenti il Sindaco, Peppe Cassì, e l’assessore all’Istruzione, Catia Pasta, il Presidente della Fondazione Banca Agricola Popolare di Ragusa di BAPS, Carmelo Arezzo e la fondatrice del Ragusa Foto Festival, Stefania Paxhia.

L’autrice Alessandra Mauro dialogherà con il professor Pierluigi Catalfo, presidente del Corso di laurea in Management delle Imprese per l’Economia Sostenibile (MIES) dell’Università di Catania sede di Ragusa, su come la fotografia abbia contribuito a costruire l’immaginario italiano, spesso proprio a partire da contesti “di provincia”.