Modica, valorizzazione beni comunali, alienazioni e macello: i lavori della III Commissione

Dopo quasi un anno, approda in Commissione Bilancio la proposta consiliare relativa alla valorizzazione dei beni comunali, tra cui nuovi locali e il Macello comunale di Contrada Michelica.

Tra i locali comunali oggetto di attenzione ci sono:

•⁠ ⁠i bassi del Palazzo San Domenico;

•⁠ ⁠quelli su un lato del Palazzo della Cultura;

•⁠ ⁠i locali sotto il Liceo Classico;

•⁠ ⁠il Macello comunale, valutato dopo due anni di chiusura forzata.

"La proposta - afferma una nota del consigliere Alessio Ruffino, presidente della Commissione Bilancio - era stata inizialmente ricevuta a luglio dello scorso anno, ma sia l’Assessore Tino Antoci sia la Segretaria Generale avevano rilevato refusi e mancanze, trattenendo il documento per ulteriori approfondimenti. Con il cambio del Dirigente e il trascorrere dei mesi, l’atto è rimasto fermo fino a pochi giorni prima del 31 dicembre 2025, quando è stato rinviato completamente indietro.

Oggi la proposta torna con una nuova versione e una nuova votazione in Giunta Comunale: un passo importante che merita analisi approfondita.

Finalmente si apre la possibilità di ammettere al bando ulteriori potenziali botteghe nei locali comunali, come auspicato da anni.

Queste iniziative potranno dare nuovo slancio economico al centro storico, soprattutto dopo la dislocazione di alcuni uffici comunali nel quartiere residenziale.

L’auspicio è che i locali vengano messi al bando quanto prima, con concessione di licenze strategiche e nel rispetto delle regole di contingentamento.

Il macello, chiuso forzatamente due anni fa, è stato messo a bando, ma richiede investimenti significativi da parte di chi fosse interessato, stimati tra i 150 e 200 mila euro. Si sta valutando la possibilità di proporre la concessione gratuitamente in cambio di tali investimenti, come strumento per rilanciare questa struttura e l’economia locale.

Accanto alla valorizzazione, esamineremo anche l’elenco dei beni da alienare, spesso in stato di abbandono e privi di interesse, al fine di ottimizzare il patrimonio comunale e liberare risorse per nuovi investimenti".