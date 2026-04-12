Seggi aperti in Ungheria, la sfida a Orban dopo 16 anni al potere

“Spero in un cambiamento, perché dove stiamo andando ora è piuttosto cupo”, dice un cittadino, esprimendo preoccupazione per la direzione politica del Paese.

Il timore principale riguarda un progressivo allontanamento dai valori democratici e dall’alleanza occidentale: “Tecnicamente facciamo ancora parte dell’Unione Europea e della NATO, ma stiamo stringendo rapporti con Russia e Cina, regimi autoritari che non condivido”.

Accanto a queste posizioni critiche, emerge però anche un forte sostegno al governo. Un elettore del partito Fidesz rivendica la propria fiducia: “Ho ascoltato tutti i discorsi di Orbán e sono molto validi. Non è un caso che anche gli Stati Uniti siano stati al suo fianco”.

Il confronto tra opinioni riflette una frattura più ampia nella società ungherese, dove la valutazione dei programmi politici e della situazione del Paese resta profondamente legata alla visione del futuro: continuare nel solco occidentale o ridefinire le proprie alleanze.