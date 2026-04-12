Diciassettenne di Adrano muore durante la gita scolastica a Firenze

Gerlando Falzone avrebbe accusato un malore mentre stava facendo un giro su una bici elettrica

Uno studente di 17 anni di Adrano, Gerlando Falzone è morto durante una gita scolastica a Firenze. Il ragazzo avrebbe accusato un malore mentre stava facendo un giro su una bici elettrica, perdendo i sensi senza più riprendersi.

La Procura toscana ha disposto il sequestro della salma per l'autopsia che è prevista martedì prossimo. La notizia è stata confermata dal sindaco di Adrano, Fabio Mancuso: "Si rimane senza parole e basiti davanti a queste terribili notizie - ha postato su Facebook - un giovane pieno di vita ci lascia nel momento migliore della sua giovinezza, un abbraccio fraterno a tutta la famiglia".

La Procura toscana ha disposto il sequestro della salma in vista dell’autopsia, fissata per martedì prossimo.