Vittoria, nessuna alleanza con il PD: Mpa rilancia l'asse col sindaco Aiello

"Nel corso dell'ultimo Consiglio comunale, è stato approvato all’unanimità il regolamento sulla definizione agevolata dei tributi a favore dei cittadini di Vittoria e Scoglitti. Un risultato importante, raggiunto grazie al contributo responsabile delle forze di maggioranza". Inizia così una nota Mpa in polemica con il PD. "Il Partito Democratico, all'indomani del voto, ha scelto di alimentare inutili e strumentali polemiche, prendendo di mira il Movimento per l’Autonomia e il consigliere Salvatore Artini, accusato di essersi allontanato dall’aula senza giustificato motivo. Quello del PD è un attacco politico chiaro e deliberato contro le forze che sostengono l’amministrazione del sindaco Francesco Aiello. Da tempo assistiamo a un atteggiamento ostile e incomprensibile nei confronti degli alleati del sindaco. È legittimo chiedersi se l’obiettivo sia quello di isolarlo politicamente o se, più semplicemente, il PD abbia già deciso di voltargli le spalle in vista delle prossime scadenze elettorali”. Il coordinamento cittadino di MPA – Grande Sicilia, rivendica con forza il proprio ruolo all’interno dell’amministrazione. “MPA – Grande Sicilia ha rispettato fino in fondo gli impegni assunti con i cittadini e il patto politico siglato con il sindaco Aiello, che resta il nostro unico riferimento istituzionale. In questi anni abbiamo garantito serietà, coerenza e responsabilità, contribuendo a rimettere in piedi una città segnata da anni di commissariamento e da scelte amministrative sbagliate, sfociate anche in condanne per danno erariale. La nostra linea è sempre stata chiara: sostegno convinto agli atti utili alla città, opposizione netta a quelli dannosi o discutibili”.

“Il PD – proseguono – farebbe bene a smettere di intestarsi risultati che non gli appartengono e di tentare, in modo maldestro, di delegittimare il lavoro dell’amministrazione e del nostro movimento. Il loro tentativo di creare divisioni è destinato a fallire. Il nostro sostegno, che si ribadisce non è solo di tipo politico ma anche di natura tecnica, al sindaco Aiello è solido e non è in discussione”.

Intanto, per martedì prossimo è previsto un incontro tra i vertici di MPA – Grande Sicilia e il sindaco Francesco Aiello, voluto da quest’ultimo, per ristabilire chiarezza politica e fermare dinamiche che rischiano di compromettere il buon andamento dell’azione amministrativa.