Palermo, all'ARS Palazzo Reale la presentazione del libro sulla cultura della parola creativa

La Sicilia, terra di dialogo, arte, spiritualità e cultura millenaria, si conferma crocevia di un nuovo umanesimo della parola. Mercoledì 22 aprile 2026, dalle ore 15:30 alle 18:00, presso il Palazzo Reale di Palermo, nella Sala “Pio La Torre” dell’Assemblea Regionale Siciliana, si terrà – con il patrocinio dell’ARS - Assemblea Regionale Siciliana - della Città Metropolitana di Palermo e del Comune di Palermo – la presentazione del libro di Biagio Maimone dal titolo "La comunicazione creativa per lo sviluppo socio-umanitario", edito da Tracceperlameta.

L’opera analizza il ruolo della comunicazione e della parola come strumenti fondamentali di sviluppo umano e sociale. La Sicilia conferma in tal modo la vocazione ad accogliere iniziative capaci di promuovere riflessioni profonde, incoraggiare l’ascolto reciproco e valorizzare la parola quale veicolo di verità, bellezza e responsabilità.