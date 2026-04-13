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Palermo, all'ARS Palazzo Reale la presentazione del libro sulla cultura della parola creativa

Palermo, all'ARS Palazzo Reale la presentazione del libro sulla cultura della parola creativa

CulturaPalermo

La Sicilia, terra di dialogo, arte, spiritualità e cultura millenaria, si conferma crocevia di un nuovo umanesimo della parola. Mercoledì 22 aprile 2026, dalle ore 15:30 alle 18:00, presso il Palazzo Reale di Palermo, nella Sala “Pio La Torre” dell’Assemblea Regionale Siciliana, si terrà – con il patrocinio dell’ARS - Assemblea Regionale Siciliana - della Città Metropolitana di Palermo e del Comune di Palermo – la presentazione del libro di Biagio Maimone dal titolo "La comunicazione creativa per lo sviluppo socio-umanitario", edito da Tracceperlameta.
L’opera analizza il ruolo della comunicazione e della parola come strumenti fondamentali di sviluppo umano e sociale. La Sicilia conferma in tal modo la vocazione ad accogliere iniziative capaci di promuovere riflessioni profonde, incoraggiare l’ascolto reciproco e valorizzare la parola quale veicolo di verità, bellezza e responsabilità.

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