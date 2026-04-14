Bomba Molotov fatta esplodere a Palagonia, due arresti

Due persone sono state arrestate da carabinieri del comando provinciale di Catania, con il supporto dei militari dello squadrone Eliportato Cacciatori Sicilia, nell'ambito dell'inchiesta sull'esplosione di un ordigno del tipo Molotov nelle strade di Palagonia. Nei confronti dei due indagati è stato eseguita un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le indagini preliminari di Caltagirone su richiesta della locale Procura. I reati ipotizzati nei loro confronti sono fabbricazione, detenzione e utilizzo di ordigno esplosivo, aggravate dal fatto di aver messo in serio e concreto pericolo la pubblica incolumità.