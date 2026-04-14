Il dolore di Bisceglie per la tragica morte di Alicia

Ciao, piccola anima”, scritto su una candela.

E poi fiori e peluche lasciati davanti al luogo della tragedia da tante persone, compresi gli studenti della sua scuola, la Monterisi, che oggi non erano in classe per la decisione del sindaco di sospendere le attività didattiche in tutte le scuole per provvedere al controllo e alla messa in sicurezza del verde nei plessi. Così la città di Bisceglie prova a ricordare la piccola Alicia Amoruso, morta schiacciata da un albero all’uscita da scuola. A cominciare dalle collaboratrici scolastiche che l’hanno vista crescere. E dalle coetanee che frequentavano la sua stessa scuola. Sconvolta l’intera comunità scolastica che ora avrà il compito arduo di rielaborare il lutto. Dolore ma anche polemiche in merito alla precarietà degli alberi, che ha fatto parlare molti cittadini di tragedia annunciata. La potatura dei pini nella via - lamentano i residenti della zona - non sarebbe avvenuta da anni. E un’associazione di cittadinanza attiva, “Spazio Civico Bisceglie”, lo scorso gennaio denunciava pubblicamente il cattivo stato degli alberi e la loro pericolosità per i passanti. Tutti aspetti su cui dovrà fare chiarezza la procura di Trani, che ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, al momento contro ignoti. Mentre, In merito alle dichiarazioni di chi, nelle scorse ore, ha ricordato l'opposizione degli ambientalisti all'abbattimento di alcuni alberi in zona, Legambiente Puglia fa sapere: "Respingiamo ogni tentativo di strumentalizzazione. Difendere gli alberi da abbattimenti immotivati non è in contraddizione con la richiesta di controlli, monitoraggi, manutenzione e sostituzioni quando necessarie". In attesa dell’autopsia, che dovrebbe essere svolta domani, ciò che resta è il dolore per una ragazzina che amava la vita all’aria aperta e la natura e da quella stessa natura (e forse dall’incuria dell’uomo) e’ stata uccisa.