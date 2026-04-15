Forza Italia, segreteria provinciale di Siracusa: nomina di delegati-commissari

Si è svolta lunedì sera, presso la sala “Baranzini” del Santuario delle Lacrime di Siracusa, la riunione della segreteria provinciale di Forza Italia alla presenza del Segretario provinciale, Corrado Bonfanti, dell’On. Riccardo Gennuso, dell’On. Pippo Gennuso e di numerosissimi dirigenti, amministratori locali e Consiglieri comunali provenienti da tutta la provincia di Siracusa; assenze giustificata la Sen. Daniela Ternullo, perché fuori sede, che ha comunque partecipato con alcune personali considerazioni scritte.

Tra gli argomenti discussi, la situazione politica nazionale e regionale, le elezioni amministrative a Augusta, Floridia e Lentini e la nomina dei delegati- commissari di alcune città della provincia, completando un organigramma, in uno ai Segretari cittadini già in carica, ricco di donne e uomini in grado di apportare entusiasmo, energie e, soprattutto, valore.

Per il capoluogo Siracusa, è stata indicata la Consigliera comunale Alessandra Barbone, per Buccheri, Antonino Trigila, per la zona montana comprendente i paesi di Buscemi, Cassaro e Ferla, Sebastiana Fisicaro, per Floridia, Giuseppe Gedulio, per Francofonte, Vanessa Impeduglia, per Pachino, Salvatore Lorefice, per Rosolini, Saro Di Lorenzo. I nominati, si aggiungono ai Segretari cittadini di Augusta, Paolino Amato, di Avola, Antonio Orlando, di Carlentini, Angelo Aliano, di Lentini, Pippo Innocenti, di Melilli, Edoardo Di Mauro, di Noto, Cristian Cretto, di Palazzolo Acreide, Pietro Spada, di Priolo Gargallo, Michele Fodde. Grande soddisfazione per i risultati finora raggiunti dal partito negli interventi del Segretario Corrado Bonfanti, degli On. Riccardo e Pippo Gennuso, e dei dirigenti intervenuti; gli eccellenti risultati finora raggiunti fanno ben sperare per le imminenti campagne elettorali