Ragusa, delegazione Cgil incontra il prefetto Tania Giallongo

Una delegazione della CGIL Ragusa ha incontrato nei giorni scorsi, S.E il Prefetto di Ragusa, Dott.ssa Tania Giallongo. All’incontro erano presenti il segretario generale, Giuseppe Roccuzzo e il segretario confederale della CGIL Ragusa, Francesco Pisana.

L’incontro, svoltosi in un clima di grande cordialità e disponibilità da parte del Prefetto, ha rappresentato un importante momento di confronto sulle principali criticità del mercato del lavoro nella provincia di Ragusa.

Nel corso della riunione, la CGIL Ragusa ha illustrato il lavoro svolto dall’Osservatorio sul dumping contrattuale, evidenziando le dinamiche presenti nel territorio e le criticità riscontrate. È stata inoltre raccolta la disponibilità dell’Ufficio provinciale del lavoro e del direttore dell’INPS a proseguire su questo percorso di analisi e intervento.

Durante l’incontro è stato inoltre presentato un report relativo alle criticità generate dal decreto flussi nella provincia di Ragusa. Sono emerse situazioni problematiche che hanno coinvolto lavoratori migranti, spesso vittime di pratiche irregolari o vere e proprie truffe, nonostante arrivino in Italia in cerca di migliori condizioni di vita e lavoro.