Travolto da un'onda, 14enne danese disperso in mare al lido Eloro di Noto

Un turista danese di 14 anni risulta disperso in mare dalla tarda mattinata di oggi nelle acque antistanti la spiaggia di Eloro, a Noto. Il ragazzo si trovava in Sicilia per una vacanza con un'amica e la famiglia di lei. Secondo le prime ricostruzioni il ragazzo si è tuffato in acqua insieme all'amica quando entrambi sono stati travolti da un'onda. La ragazza è riuscita a mettersi in salvo e ha lanciato l'allarme. Sul posto sono immediatamente scattate le operazioni di ricerca coordinate dalla Capitaneria di Porto, che ha inviato una motovedetta nell'area interessata. A supporto delle operazioni in mare anche i vigili del fuoco con un elicottero e una moto d'acqua mentre a terra sono impegnati agenti della Polizia di Stato.