Consiglio comunale aperto su centro storico, il PD di Modica: tavolo tecnico subito

Il Partito Democratico di Modica esprime una valutazione positiva sul Consiglio Comunale aperto di ieri dedicato al Centro Storico. La partecipazione di centinaia di cittadini, commercianti, residenti, associazioni di categoria e comitati ha restituito l'immagine di una Città che non si rassegna e che, al di là della varietà e talora della distanza tra le proposte avanzate, è animata da una straordinaria passione civile quando si discute del cuore di Modica, di Modica Alta e Modica Bassa, del loro destino e della loro anima.

“Proprio questa ricchezza del dibattito — dichiara Stornello — rende ancora più urgente una questione di metodo, che è il vero presupposto di qualunque azione di governo efficace. Ecco perché ribadiamo con forza la proposta di istituire immediatamente un Tavolo Tecnico coordinato dalla Sindaca e, in tempi rapidi, la Consulta permanente per il Centro Storico ai sensi dell'art. 33 dello Statuto comunale, dotata di poteri veri, di proposta e di programmazione relativa agli interventi nell'area. Senza una cornice istituzionale stabile, partecipata e con competenze reali, il rischio concreto è quello della confusione: tante proposte sparse, non coordinate, destinate a disperdersi nel rumore delle buone intenzioni.”

“Il Tavolo Tecnico prima e la Consulta poi — prosegue Giovanni Spadaro, consigliere comunale PD — sono lo strumento per costruire finalmente una visione condivisa, partecipata e forte, capace di tenere insieme la pluralità delle proposte emerse ieri in aula e quelle avanzate in queste settimane da Confcommercio, CNA, dal Comitato per il Centro Storico nato attorno alla lettera aperta di Piera Ficili, dai parroci, dalle scuole, dai residenti e dai commercianti. Un luogo in cui far confluire anche l'apporto indispensabile di professionisti, urbanisti, economisti e sociologi, perché il Centro Storico non si rilancia a colpi di iniziative episodiche, ma con un Piano Strategico che con fantasia e coraggio affronti insieme desertificazione abitativa, desertificazione commerciale e desertificazione amministrativa, restituendo al cuore della città la sua capacità di produrre futuro.”

Il PD di Modica conferma, in questa direzione, l'impegno a progettare la città a partire da un ascolto non episodico dei cittadini — come peraltro è stato, positivamente, il Consiglio Comunale aperto — ma costante, strutturato e determinato, nelle strade e tra la gente. Un metodo che caratterizza ormai da mesi la campagna “Il PD ascolta Modica”, che ha già toccato Marina di Modica, Modica Bassa e Piazza Matteotti, la Sorda e il Quartiere Fabrizio, Treppiedi Nord e le case IACP e diverse altre aree della città.

Proprio in coerenza con questo metodo, il PD annuncia la prossima tappa della campagna “Il PD ascolta Modica”, che si svolgerà sabato mattina a partire dalle ore 10 a Modica Alta, parte essenziale e inscindibile del sistema Centro Storico. L'appuntamento è al Bar Pulino, vicino alla chiesa di Santa Maria di Gesù, da dove il Segretario Francesco Stornello, il Vicesegretario Carmelo Blanco, il consigliere Giovanni Spadaro, insieme ad amici e simpatizzanti, daranno il via a una passeggiata che si snoderà fino al Cunsulu, incontrando cittadini e operatori commerciali per raccogliere direttamente le loro esigenze, i problemi quotidiani, ma soprattutto le speranze e i progetti di chi vive questa realtà ogni giorno.

“Modica Alta — conclude Stornello — è il primo dei quartieri storici ad aver conosciuto nel tempo il morso della desertificazione, e oggi rappresenta un osservatorio prezioso per capire dove Modica Bassa rischia di arrivare se non si interviene subito e bene. Sabato saremo lì, come sempre, con l'ascolto come prima forma di rispetto e come prima pietra di ogni progetto serio per il futuro della nostra Città”.