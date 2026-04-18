Pachino, inaugurata la sede cittadina della sezione dell'Associazione nazionale carabinieri

Inaugurata la sede della sezione di Pachino dell'Associazione nazionale carabinieri, alla presenza di una rappresentanza delle autorità locali militari politiche e religiose.

Alla cerimonia erano presenti il sindaco di Pachino, Gambuzza Giuseppe, il comandante provinciale dei carabinieri, Dino Incarbone e l’Ispettore regionale dell’Associazione nazionale carabinieri, Ignazio Buzzi.

La Sezione Anc di Pachino, che con il suo presidente maresciallo in congedo, Giovanni Mazzacuva, conta già 60 soci effettivi tra carabinieri in congedo, familiari e simpatizzanti, collocata nel cuore di Pachino nei locali messi a disposizione dall’amministrazione comunale in via Unità n. 16, è stata intitolata al sottotenente Luciano Magnano nato a Sortino l’11 febbraio 1945, che perse la vita nell’adempimento del dovere e che è stato insignito con la Medaglia d’argento al Valore dell’Arma dei carabinieri, concessa il 3 marzo 2016, con la seguente motivazione: “Con ferma determinazione, eccezionale coraggio ed esemplare iniziativa, unitamente ad altri militari, non esitava ad affrontare due malviventi, di cui uno armato, che poco prima aveva prelevato del denaro oggetto di una estorsione ai danni di un commerciante. Nella circostanza, dopo essersi qualificato, veniva fatto segno a improvvisa e proditoria azione di fuoco, rimanendo gravemente ferito. Le successive indagini consentivano, in un ristretto lasso di tempo, di identificare, localizzare e trarre in arresto i due malfattori. Chiaro esempio di elette virtù militari e altissimo senso del dovere”.

Il tradizionale taglio del nastro è stato a cura di Alfia Gentile, vedova del decorato, con la presenza dei figli Melissa e Paolo, la benedizione dei locali da parte del cappellano militare don Rosario Scibilia e la partecipazione della Fanfara del 12° Reggimento Carabinieri Sicilia.

Nei loro discorsi il sindaco di Pachino, il presidente della locale sezione Anc, l’Ispettore regionale dell’Anc Sicilia e il comandante provinciale dei carabinieri, colonnello Dino Incarbone, hanno messo in evidenza l’importanza di questo nuovo presidio di legalità sul territorio, prova del legame indissolubile tra l’Arma dei carabinieri e la popolazione e della continuità di valori e di propensione al servizio che il carabiniere incarna anche con la cessazione del servizio attivo. Valori quali onore, lealtà, senso del dovere e presenza nelle attività di volontariato, supporto alla cittadinanza e iniziative sociali, sono un esempio di altruismo e attaccamento ai principi comuni; il Carabiniere in congedo continua così a rappresentare un punto di riferimento per la comunità e per le giovani generazioni contribuendo a rafforzare il legame tra l’Arma e i cittadini.