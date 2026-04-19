Turista polacco tratto in salvo a Monte Monaco: si era ferito nella scalata

Salvo un turista polacco soccorso lungo la 'via delle Punte' a Monte Monaco, a San Vito Lo Capo, dopo che è rimasto ferito a una caviglia.

L'uomo faceva parte di un gruppo di due cordate, composte da suoi connazionali, impegnate nella scalata della parete. L'allarme è stato lanciato tramite la centrale operativa 118 Palermo-Trapani. In azione i tecnici del Sass e l'equipaggio di in elicottero HH-139B dell'82° Centro Sar del 15° Stormo, decollato da Trapani-Birgi. I soccorritori hanno raggiunto a piedi la cima del Monte Monaco, trasportando le attrezzature necessarie per il recupero. Due tecnici del Sass sono stati calati poi per circa 120 metri lungo la parete, riuscendo a raggiungere l'alpinista che è stato recuperato, trasportato a una quota inferiore, dove le condizioni meteo hanno consentito l'intervento dell'elicottero. L'uomo è stato così trasferito all'ospedale di Trapani per le cure del caso.