Calcio. Figuraccia del Modica contro il Palazzolo (1 a 2). E gli Ultras protestano per il tifo "proibito"

Un Modica distratto, abulico e irritante si fa infilzare due volte da un motivato Palazzolo e saluta i suoi tifosi che, nell’ultima partita casalinga di Eccellenza, restano fuori dallo stadio in segno di protesta per le restrizioni imposte dalle autorità di pubblica sicurezza ai Gruppi Ultras organizzati. Restrizioni che non sono state osservate in occasione dei festeggiamenti seguiti alla partita con la Polisportiva Gioiese di domenica 22 marzo, in coincidenza con la prima giornata del referendum sulla Giustizia. In particolare, quella diomenica, i tifosi organizzarono la classica sfilata in Corso Umberto, non tenendo conto del divieto delle autorità di pubblica sicurezza. La mancata osservanza di quelle prescrizioni – malgrado il tono festoso della manifestazione – hanno provocato, secondo gli Ultras, le restrizioni per l’ingresso allo stadio. Per la gara con il Palazzolo, quindi, sono scattate misure rigidissime: niente bandiere, megafoni, e tamburi. Restrizioni anche per gli striscioni, da attaccare alla rete di recinzione, ma dalla parte interna, lagto tribuna B. Sono delle disposizioni che, stando sempre a quanto sostengono gli Ultras del Modica, saranno attuate anche nel prossimo campionato di serie D. Una “punizione” che i gruppi organizzati ritengono eccessiva, soprattutto se si considera che i tifosi rossoblù, per tutto il campionato, sono stati vicini alla squadra anche nelle partite esterne, affrontando trasferte anche di centinaia di chilometri. Fermo restando che i divieti vanno rispettati, sarebbe auspicabile un confronto sereno e costruttivo tra autorità locali di Polizia, tifoseria e società. Nella gara con il Palazzolo, è stato triste vedere la tribuna B con poche decine di persone, mentre gli ultras erano fuori dallo stadio.

Poco da dire sulla partita vinta dal Palazzolo per due a uno, sotto gli occhi, tra l’altro, del radiocronista Francesco Recipe, ospite in tribuna e, in serata, a San Giorgio per l’evento “Repice – Racconto di una voce”, il primo in assoluto in Sicilia.

Nel dopo partita un arrabbiatissimo Filippo Raciti non le manda a dire: parla di “figuraccia” e invita i suoi uomini a chiedere scusa ai tifosi e alla società. “Da lunedì allenamenti tutti i giorni per chiudere dignitosamente il campionato a Mazzarrone e per onorare l’impegno della Supercoppa contro il Licata. Le parole del mister non lasciano spazio a giustificazioni. “Dopo quello che abbiamo fatto per un intero campionato non sono ammissibili prestazioni come quella di oggi”.

C.I.