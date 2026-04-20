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Nuovo anno scolastico, in Sicilia si tornerà in classe il 15 settembre

Nuovo anno scolastico, in Sicilia si tornerà in classe il 15 settembre

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Il nuovo anno scolastico in Sicilia avrà inizio il 15 settembre del 2026 e terminerà il 10 giugno del 2027. Lo prevede il decreto firmato dall'assessore regionale all'Istruzione, Mimmo Turano, che regolamenta le attività didattiche per tutte le scuole dell'Isola. Saranno complessivamente 206 i giorni di lezione o 205 nel caso in cui la festa del santo patrono locale ricada in una giornata di attività didattiche. Farà eccezione la scuola dell'infanzia, per la quale il termine è fissato al 30 giugno 2027, anche se, a partire dal 10 dello stesso mese, le scuole potranno lasciare in funzione le sole sezioni necessarie a garantire il servizio.
In aggiunta alle consuete festività nazionali, le lezioni saranno sospese anche il 2 novembre e il 7 dicembre. Le vacanze di Natale sono previste dal 23 dicembre a al 7 gennaio 2027 e quelle di Pasqua dal 25 al 30 marzo.
La ricorrenza del 15 maggio, invece, festa dell'Autonomia siciliana, non prevede l'interruzione delle lezioni, ma sarà dedicata a specifici momenti di aggregazione scolastica per lo studio dello Statuto e per l'approfondimento di problematiche legate all'autonomia, alla storia e all'identità regionale. I singoli consigli di circolo o d'istituto possono modificare, con criteri di flessibilità, la data d'inizio e la sospensione delle attività educative, prevedendo il recupero delle lezioni in altri periodi dell'anno.

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