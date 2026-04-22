Il sindaco di Siracusa Francesco Italia nominato commissario di Azione in Sicilia

"Ricevo con gratitudine e senso di responsabilità la nomina a Commissario regionale di Azione in Sicilia", afferma Francesco Italia. "È un incarico che accetto con umiltà e determinazione, consapevole del peso e del privilegio che comporta guidare il partito in una fase tanto delicata quanto carica di opportunità. Ringrazio Carlo Calenda e i dirigenti nazionali del partito per la fiducia riposta in me. Ringrazio tutti coloro che, prima di me, hanno guidato e animato Azione in Sicilia — i segretari regionali che si sono succeduti e i dirigenti che con impegno hanno tenuto viva la presenza del partito sul territorio, spesso in condizioni non facili. Il loro lavoro è la base su cui costruiamo. Ma oggi voglio rivolgermi soprattutto a chi ancora non c'è.

La Sicilia ha bisogno di una politica capace di coinvolgere le nostre energie migliori. Non di nuove promesse, ma di persone capaci di mantenere quelle che fanno. Non di coalizioni costruite sugli interessi di parte, ma di progetti fondati sui bisogni reali dei siciliani. Azione può essere — deve essere — quella forza: pragmatica, radicata, coraggiosa.

Per questo rivolgo una chiamata aperta a tutti i siciliani di buona volontà: a chi si riconosce già nei valori del nostro partito e a chi ancora non lo conosce ma condivide l'idea che la serietà, il merito e il senso di responsabilità siano l'unica strada percorribile per cambiare questa regione.

Lavoreremo su temi concreti, quelli che incidono davvero sulla vita delle persone e sulle prospettive di sviluppo della Sicilia:

— Trasporti e infrastrutture: la mobilità interna ed esterna all'isola è una questione di equità, prima ancora che di efficienza. Ferrovie, collegamenti aeroportuali, viabilità: nessun territorio può crescere se è isolato.

— Gestione dei rifiuti, termovalorizzatori e impianti di trattamento: la Sicilia non può continuare a pagare miliardi per esportare i propri rifiuti. Servono impianti moderni di trattamento e termovalorizzazione.

— Energia: la Sicilia è tra le regioni con il maggiore potenziale di produzione da fonti rinnovabili in Italia. Dobbiamo trasformare questa rendita geografica in vantaggio competitivo reale — per le famiglie, per le imprese, per le comunità energetiche — governando la transizione con intelligenza invece di subirla.

— Defiscalizzazione locale per gli investimenti delle imprese: la Sicilia ha strumenti normativi e margini di intervento ancora poco utilizzati. Proporremo misure concrete per attrarre investimenti produttivi e sostenere chi crea lavoro stabile.

— Giovani e formazione: la Sicilia perde ogni anno migliaia di ragazzi che vanno a studiare e lavorare altrove e non tornano. Invertire questa tendenza non è solo una questione di opportunità economiche, ma di progetto educativo e di visione. Servono istituti tecnici e professionali all'altezza delle sfide produttive del territorio, percorsi di formazione superiore legati al mondo delle imprese, e politiche attive che rendano conveniente restare — o tornare. Una regione che non investe nei suoi giovani non ha futuro.

— Partenariato pubblico-privato per la cultura e il patrimonio: i siti culturali siciliani sono tra i più straordinari al mondo e tra i più sottoutilizzati. Serve un modello nuovo di gestione che coinvolga privati, fondazioni e comunità locali, liberando le amministrazioni da oneri insostenibili e moltiplicando il valore generato.

— Sviluppo del Mezzogiorno come priorità nazionale: la questione meridionale non è folklore. È una delle principali cause del ritardo competitivo dell'intero Paese. Azione in Sicilia porterà questa voce con forza nel dibattito nazionale.

Nei prossimi giorni avvierò i contatti con le strutture territoriali del partito e con le realtà civiche, associative e imprenditoriali che animano la Sicilia. Organizzeremo presto un momento pubblico di confronto aperto a tutti.

Chi vuole contribuire a costruire un'Azione più forte e più radicata in Sicilia può farlo. Le porte sono aperte".