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Montalbano Elicona avvia il primo censimento ufficiale della ricettività

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Montalbano Elicona avvia il primo censimento ufficiale della ricettività

Montalbano Elicona avvia il primo censimento ufficiale della ricettività

PoliticaMessina

Montalbano Elicona avvia il primo censimento ufficiale della ricettività turistica: nasce il piano strategico per lo sviluppo dell’offerta ricettiva del borgo, che definisce le linee di indirizzo per la mappatura completa delle strutture e delle potenzialità di ospitalità presenti sul territorio.
L’iniziativa segna un passaggio decisivo nella pianificazione turistica locale e punta a restituire un quadro aggiornato delle strutture già operative – alberghi, B&B, case vacanza, affittacamere e locazioni turistiche – insieme alle unità immobiliari che potrebbero essere destinate all’accoglienza, comprese abitazioni vuote, in vendita o in affitto.
Il questionario predisposto dal Comune consentirà di raccogliere dati su caratteristiche degli immobili, stato di conservazione, accessibilità, dotazioni essenziali, camere e posti letto attuali o potenziali, oltre alla disponibilità dei proprietari a partecipare a reti di ospitalità diffusa, progetti pilota o percorsi formativi.
Queste informazioni costituiranno la base del Piano comunale della ricettività, lo strumento che guiderà la definizione di standard qualitativi omogenei e l’evoluzione dell’offerta turistica del borgo.
L’operazione rientra in una strategia più ampia di valorizzazione del territorio, orientata alla costruzione di un’identità turistica riconoscibile e alla creazione di un brand territoriale capace di mettere a sistema il patrimonio culturale, storico artistico, gastronomico e paesaggistico di Montalbano Elicona.
L’iniziativa contribuirà inoltre a migliorare accessibilità, sicurezza e decoro urbano, favorendo uno sviluppo ordinato e coerente con le aspettative dei visitatori.
Centrale anche la promozione di un modello di turismo sostenibile e inclusivo, volto a incrementare la permanenza media dei visitatori, elevare la qualità dell’accoglienza – anche per persone con esigenze specifiche – e mantenere l’equilibrio tra crescita turistica e qualità della vita dei residenti.
Il progetto assume inoltre un ruolo importante nel contrasto allo spopolamento dei borghi e delle aree interne, generando nuove opportunità economiche e occupazionali attraverso la valorizzazione del patrimonio immobiliare e la collaborazione tra cittadini, operatori e amministrazione.
Con questa operazione, Montalbano Elicona compie il primo passo operativo di una strategia che punta a rafforzare il sistema turistico locale attraverso programmazione, digitalizzazione e pianificazione integrata, con l’obiettivo di consolidare il borgo come destinazione di riferimento nel panorama regionale.

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