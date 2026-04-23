Ragusa: discarica abusiva sequestrata dai Carabinieri, due denunciati

I Carabinieri della Stazione di Ragusa Principale, coadiuvati dal personale della Polizia Provinciale del capoluogo, hanno proceduto al deferimento in stato di libertà di due ragusani per il reato di abbandono di rifiuti pericolosi. Un mirato servizio di sorvolo della città effettuato dal Nucleo Elicotteri Carabinieri di Catania aveva consentito di localizzare un’area di circa 300 mq nei pressi di contrada Bettafilava, che è risultata essere stata adibita a discarica abusiva.

Le verifiche sul campo promosse dall’Arma iblea hanno permesso di mettere in sicurezza l’area e di sottoporla a sequestro poiché, in tempi differenti, vi erano stati abbandonati rifiuti di svariate tipologie, materiali di risulta edile, nonché due autovetture ormai in avanzato stato di usura.

Gli accertamenti esperiti hanno garantito l’identificazione dei proprietari dei fondi che, all’esito del sopralluogo, sono stati denunciati e posti a disposizione dell’Autorità Giudiziaria iblea che dovrà valutarne il grado di responsabilità tanto in termini sanzionatori di natura penale, quanto economica, come legislativamente previsto.