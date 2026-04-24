Festival nazionale del Teatro di Poesia al Donnafugata di Ragusa il 23 ottobre

Nasce il primo Festival nazionale del Teatro di Poesia per riportare la parola poetica al centro della vita pubblica e sociale nei principali teatri italiani. Sarà presentato a Roma il 27 aprile 2026, alle ore 10 presso il VIVE di Palazzo Venezia, la prima edizione del festival ideato da Davide Rondoni e David Riondino dal nome “Le Stagioni della Poesia”, sostenuto dal Centro per il libro e la Lettura e promosso dall’Associazione Culturale Donnafugata 2000 del Teatro omonimo di Ragusa.

Durante l’incontro verrà illustrato lo scopo del Festival: riportare la poesia nei teatri come avveniva fin dai primi poemi greci, per restituire la sua natura originaria di tradizione orale, di esperienza condivisa, di gesto vivo e spazio di comunità.

Il Festival del Teatro di Poesia: “Le Stagioni della Poesia”, si configura come un percorso culturale diffuso, capace di attraversare il Paese per promuovere la lettura poetica, la valorizzazione dell’editoria italiana e il coinvolgimento di nuovi pubblici – in particolare i giovani – e la costruzione di una rete nazionale di “Teatri di Poesia”. Approderà in Sicilia il 23 ottobre presso il Teatro di Donnafugata di Ragusa dell’omonima associazione promotrice del Festival del Teatro di Poesia con “Maddalena c’est moi”, di Davide Rondoni, interpretato da Iaia Forte con le musiche dal vivo di Danilo Rossi.