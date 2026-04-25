Gruppo Arena celebra 50 anni di storia con una campagna nazionale sulle reti Mediaset

Il 2026 segna una tappa di grande valore simbolico per il Gruppo Arena: i 50 anni dalla costituzione di Fratelli Arena Srl, realtà nata nel 1976 e divenuta oggi la leader della grande distribuzione organizzata in Sicilia. Per celebrare questo importante anniversario, il Gruppo ha scelto di raccontare la propria storia attraverso una rilevante operazione di comunicazione nazionale che prenderà il via da domenica 26 aprile, con una pianificazione sulle reti Mediaset in programma fino al 9 maggio. Una campagna pensata per valorizzare il percorso imprenditoriale compiuto in questi cinque decenni: dalle origini dei fratelli Arena, quando tutto ebbe inizio con una piccola attività commerciale e con le consegne di generi alimentari effettuate con l’Ape o la Vespa, fino alla crescita che ha portato il Gruppo a contare oggi oltre 190 punti vendita e 4.000 collaboratori. Due contenuti speciali per raccontare identità e visione La campagna sarà articolata attraverso due produzioni dedicate: La prima è lo spot istituzionale “50 anni Fratelli Arena”, un racconto emozionale che ripercorre la storia dell’azienda, i valori fondanti e il legame con il territorio, fino alla realtà moderna e strutturata che il Gruppo rappresenta oggi. La seconda è una telepromozione speciale con Gerry Scotti, inserita all’interno del celebre programma “La Ruota della Fortuna”, che porterà il nome e la storia del Gruppo Arena all’attenzione del grande pubblico nazionale in un contesto televisivo di forte notorietà.

A completare il piano media, anche una pianificazione radiofonica sulle principali emittenti nazionali, tra cui Radio 105, Virgin Radio, Radio 101 e altre reti di primo piano.

Un anniversario che guarda al futuro

L’iniziativa rappresenta non soltanto una celebrazione del passato, ma anche un segnale concreto di fiducia nel futuro.

In questi cinquant’anni, il Gruppo Arena ha saputo evolversi mantenendo saldi i propri valori: lavoro, serietà, attenzione alle persone, capacità di innovare e radicamento nei territori in cui opera.

Oggi il Gruppo continua il proprio percorso di crescita sotto la guida del Cav. Lav. Giovanni Arena, Amministratore Delegato, insieme al Presidente Cristofero Arena e con il contributo di Giusy Arena, Roberta Arena, Gianni Arena, Morena Arena, Carlo Saggio e Giorgio Sangiorgio, componenti del Consiglio di Amministrazione e della governance del Gruppo, proseguendo una storia imprenditoriale costruita generazione dopo generazione.

Un messaggio rivolto a clienti, collaboratori e comunità

La campagna del 50° anniversario vuole essere anche un ringraziamento rivolto a tutti coloro che hanno contribuito a questo cammino: collaboratori, clienti, partner, istituzioni e comunità locali.

Cinquant’anni dopo, lo spirito resta lo stesso: essere vicini alle persone, crescere con il territorio e costruire valore ogni giorno.

Gruppo Arena, 50 anni di storia e uno sguardo sempre rivolto al futuro.